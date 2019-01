Kaas-en wijnavond met verstrekkende gevolgen: buikgriep velt 18 leerkrachten Pienter en Wijzer Joyce Mesdag

15 januari 2019

17u53 0 Kuurne Buikgriep heeft bijna de helft van de leerkrachten van basisscholen Pienter en Wijzer in Kuurne geveld. Afgelopen donderdag was er een kaas-en wijnavond waarop het personeel van beide scholen het nieuwe jaar vierde, en van daaruit heeft de ziekte zich wellicht verspreid.

“Je kent dat, we hebben er nieuwjaarskussen uitgewisseld en dezelfde messen gebruikt om wat kaas af te snijden”, zegt directrice Sandra Devinck, die ook zelf ziek werd. “Op vrijdag in de vooravond kreeg ik het eerste bericht binnen van een collega die ziek was geworden. Die nacht volgde de ene na de andere.” Met het laatste ‘slachtoffer’ van vandaag komt de teller op achttien leraars. Er werd al snel gedacht aan een voedselvergiftiging. “Maar dat bleek gelukkig niet het geval.”

Grote problemen heeft de epidemie niet veroorzaakt. “De meeste collega’s waren na een weekend uitzieken maandag genoeg aangesterkt om opnieuw voor de klas te staan. Gisteren waren er nog vijf leerkrachten ‘out’, vandaag nog vier. We hebben wat geschoven met de lessen en enkele zorgleerkrachten hebben wat bijgesprongen.”

Hoewel vandaag nog een laatste slachtoffer viel, is het einde in zicht. “Iedereen die de minste symptomen vertoont, verplichten we om thuis te blijven. Leerkrachten blijven niet vaak ziek thuis omdat ze hun collega’s niet in de problemen willen brengen, maar in dit geval moet het. Het gaat overduidelijk om een zeer besmettelijke variant van het buikgriepvirus, en we willen absoluut vermijden dat er een nieuwe opflakkering komt.”

Ook acht kinderen

De ouders werden vandaag verwittigd met een brief. “In totaal werden acht kinderen getroffen. We vragen de ouders extra waakzaam te zijn en geven hen enkele tips mee om de verspreiding tegen te gaan. Kleren waar braaksel op zit, was je bij voorkeur op minstens 60 graden, bijvoorbeeld. Je wast best na elk toiletbezoek je handen, en je gebruikt daarbij best een papieren doekje in plaats van een handdoek. Hier op school doen we ook extra inspanningen: de toiletten worden vaker gereinigd, net als de wastafels en klinken. Hopelijk krijgen we het virus snel weer de deur uit.”