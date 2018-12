K3 stopt zieke Suzan (5) hart onder de riem

met telefoontje én vip-ticket voor optreden Joyce Mesdag

20 december 2018

De meisjes van K3 hebben tijdens de live uitzending van de Warmste Week op Studio Brussel naar Suzan Claerhout (5) uit Kuurne gebeld. De leerlingen van de Kuurnse basisscholen Pienter en Wijzer (Suzan loopt school in Pienter) hebben de voorbije weken pannenkoeken verkocht ten voordele van het Kinderkankerfonds om Suzan, die vecht tegen leukemie, een hart onder de riem te steken. Die actie bracht 4.115 euro op, kwamen de leerlingen trots vertellen op de radio. Jammer dat K3 er niet was op dat moment, zei directrice Sandra, want Suzan is een hele grote fan van K3 en ze had hen zo graag ontmoet. De meisjes toonden hun goede hart en belden Suzan prompt op, om haar uit te nodigen op een optreden in Puurs binnenkort. Ze krijgt een vip-ticket voor de show, én dan krijgt ze van het drietal een knuffel, beloofden ze. Het volledige stukje kan je hier bekijken:

https://dewarmsteweek.stubru.be/artikels/alle-zieke-kindjes-verdienen-hulp?fbclid=IwAR0F_gv4Js-jK2xg3uf742VVETcKOyMqioFwv1UYI9QeKeqBhITCKYPNGj4