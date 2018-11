Jongeman voor rechter na hacken van Xbox 16 november 2018

02u28 0 Kuurne Een jongeman uit Kuurne moest zich gistermorgen voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor het hacken van een Xbox.

Via de account van het slachtoffer kocht de twintiger voor 1.000 euro aan spelletjes aan. Hij kampt met een autismespectrumstoornis en leerde de eigenaar van de Xbox kennen in een begeleidingscentrum in Brugge. Na de hacking viel hij de jongeman nog lastig via telefoon. "Zijn stoornis betekent niet dat hij niet weet wat goed of slecht is", sprak de procureur.





Storingsverbod

"Aanvankelijk zouden we het niet tot een proces laten komen, maar we bedachten ons toen bleek dat de beklaagde ondanks z'n beloftes het slachtoffer toch opnieuw lastigviel. Ik kan me vinden in een voorwaardelijke straf mét een storingsverbod tegenover de burgerlijke partij." Ook de advocate van de jongeman stelde voorwaarden voor.





"Mijn cliënt heeft weinig tot geen financiële middelen en dat was ook de aanleiding tot de feiten. Hij heeft begeleiding nodig." Uitspraak op 13 december.





(SDVO)