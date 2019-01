Jonge wielertoerist gewond bij botsing LSI

19 januari 2019

16u05

Bij een botsing aan de rotonde van de Rijksweg (N36) en de Brugsesteenweg (N50) in Kuurne is zaterdagmiddag rond 14u een jonge wielertoerist uit Lendelede gewond geraakt. Een oudere dame achter het stuur van een Citroën C3 wou van de rotonde richting Kortrijk rijden maar merkte de fietser op de fietsoversteekplaats niet op. “Verblind door de zon”, klonk het. De fietser vloog in de lucht en maakte een flinke smak op het asfalt. Getuigen en passanten ontfermden zich over de jongen tot de aankomst van de ambulance. Hij bleef bij bewustzijn en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval zorgde op het drukke verkeersknooppunt een tijdlang voor verkeershinder.