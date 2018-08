Jonge vrouw gewond na ongeval met vrachtwagen 04 augustus 2018

Op het kruispunt van de R8 met de Heirweg in Kuurne gebeurde gisteravond rond kwart voor zeven een zwaar ongeval. Een kleine Peugeot cabrio werd er in de linkerflank gegrepen door een vrachtwagen. "Ik reed ongeveer zestig per uur in de richting van Gullegem", zegt trucker Mathias Kindt (23) uit Ardooie. "Plots kwam van rechts een kleine Peugeot het kruispunt opgereden. Ik was compleet verrast, remde en week uit. Daardoor raakte ik de wagen links vooraan in de plaats van in het midden van de linkerflank." De Peugeot, eigendom van Ashley Schoore (21) uit Lendelede, werd weggekatapulteerd. De jonge vrouw aan het stuur zat gekneld, de brandweer kwam er aan te pas om haar te bevrijden. "Dat lukte zonder al te veel problemen", zegt luitenant Jan Lefebvre van de brandweerpost Harelbeke. "Het slachtoffer bleef constant bij bewustzijn." De bestuurster kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw verkeert niet in levensgevaar. De politie verhoorde intussen een getuige. Door het ongeval was de R8 een tijdlang afgesloten voor wie vanaf het kruispunt met de Heirweg in de richting van Gullegem wilde rijden. Het verkeer werd afgeleid. De hinder sleepte ongeveer anderhalf uur aan. (VHS)