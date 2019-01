Jonge vandalen verkleden zich à la Netflix-serie ‘La casa de papel’ en zetten filmpjes op Facebook: politie weet wie ze zijn Alexander Haezebrouck

17 januari 2019

11u00 0 Kuurne De politie is er in Kuurne in geslaagd om enkele jonge vandalen te identificeren dankzij de filmpjes die ze zélf hadden gepost in een gesloten Facebookgroep. Burgemeester Francis Benoit (CD&V) kreeg de beelden via een tipgever binnen. “Het gaat om tieners die zich verkleed hadden en zich lieten inspireren door de Netflix-serie ‘La casa de papel’”, zegt burgemeester Benoit.

Het vandalisme gebeurde tijdens de halloweennacht van 31 oktober vorig jaar. Toen werden in de Parkwijk in Kuurne een bushokje zwaar beschadigd met en steen, vuurwerk in een vuilnisbak gestoken en een brandblusapparaat leeggespoten. Een alerte burger die een filmpje had gezien in een gesloten Facebookgroep, stuurde de beelden via Facebook Messenger door naar burgemeester Francis Benoit. De burgemeester stapte met de beelden op zijn beurt naar de politie.

Nieuwe filmpjes

“Het gaat om 15 tot 16-jarigen uit Kuurne en omgeving”, zegt burgemeester Francis Benoit. “Op de filmpjes is te zien hoe de jongeren volledig in het wit gekleed waren en een wit masker droegen. Ze lieten zich daarvoor inspireren op de populaire Netflix-serie ‘La casa de papel’. De beelden zijn toch behoorlijk hard, je ziet duidelijk hoe ze het bushokje vernielen met een steen. Het ging om een soort opbod om te tonen wat ze durfden. Ik ben de tipgever enorm dankbaar, want het is dankzij hem dat we deze zaak kunnen oplossen. Ondertussen heb ik al enkele nieuwe video’s binnen gekregen van een man die de jongeren filmde vanuit zijn garage. Enkele jonge daders staan er ook duidelijk herkenbaar op. Dit zal voor hen uiteraard nog een staartje krijgen. Hopelijk is hun lesje hiermee geleerd en doen ze zo’n zaken niet meer.”