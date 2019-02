Jaloerse jongeman krijgt twee maanden effectief

voor uithaal met flesje in Diedjies Alexander Haezebrouck

18 februari 2019

14u04 0 Kuurne Een 21-jarige jongeman uit Oudenaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden waarvan twee maanden effectief omdat hij op 27 februari een 18-jarige jongeman uit Zwevegem met een flesje sloeg in nachtclub Diedjies in Kuurne. Matthias L. kon het niet verkroppen dat zijn vriendin met de 18-jarige kerel aan het flirten was.

Toen Matthias L. zag dat de 18-jarige jongeman net iets te veel interesse toonde voor zijn vriendin, besloot hij hem te slaan met een glazen flesje. Het leidde tot een grote vechtpartij tussen beide vriendengroepen van de betrokkenen. Allemaal werden ze kort nadien uit de nachtclub gezet, maar ook buiten kwam het nog eens tot een vechtpartij. Zowel Matthias L. als de 18-jarige jongeman moesten zich verantwoorden voor de rechtbank. “Ik was in shock nadat hij mij had aangevallen en wou hem buiten vragen waarom hij dat had gedaan”, zei de jongeman uit Zwevegem tegen de rechter. “Hij antwoordde door alweer uit te halen met zijn vuisten.” Matthias L. daagde niet op de voor de rechter. De 18-jarige jongeman werd vrijgesproken. Matthias L. moet naast zijn celstraf ook een geldboete van 600 euro betalen.