Internationale Dag van het Geluk? ‘Geluksgemeente’ Kuurne maakt twee jongens blij met bezoekje

aan kazerne Joyce Mesdag

20 maart 2019

17u32 0 Kuurne Op de Internationale Dag van het Geluk vandaag hebben de Kuurnse gemeentelijke diensten zelf geluk proberen te verspreiden. Zo kregen sommige inwoners bloemzaadjes van de groendienst, gratis tickets van de cultuurdienst of chocolaatjes aan het onthaal. De dikste bofkonten? Jonas Halsberge en Jasper Strynckx die getrakteerd werden op een bezoekje aan de nieuwe kazerne in Kortrijk.

In totaal werden een paar honderd inwoners verrast vandaag, toen ze door een van de gemeentelijke diensten in de bloemetjes werden gezet. “Onze diensten doen elke dag hun best om de inwoners van onze gemeente op hun manier gelukkig te maken”, zegt Liesbet Verhelle, communicatiemedewerker bij Kuurne. “Het leek ons een leuk idee om dat in de kijker te zetten, op de Internationale Dag van het Geluk. Kuurne is immers de geluksgemeente bij uitstek, nu we met Bram Deloof een schepen van Geluk hebben.” Kuurne zette dan ook haar beste beentje voor om geluk te verspreiden met enkele acties. “De sportdienst heeft enkele fervente sporters in de bloemetjes gezet en de cultuurdienst deelde enkele gratis tickets uit. Verder kregen de bezoekers van onze 8 dienstverleningspunten een chocolaatje aangeboden en deelde onze groendienst bloemzaadjes uit. We zijn zelf aangenaam verrast over wat onze oproep teweeg heeft gebracht.”

Kleine dingen

“Als je een schepen van Geluk aanduidt, dan moet je van geluk een onderdeel van je beleid maken”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Geluk zit in kleine dingen, het hoeft geen tonnen geld te kosten, en er hoeven ook geen ellenlange beleidsdocumenten rond opgesteld worden. Dat wilden we tonen. Altijd blij zijn, kan niet, maar als iedereen wat extra aandacht zou hebben voor het geluk van de ander, zou dat al heel mooi zijn.”

Ritje met combi

De dikste bofkonten van de dag? Dat waren ongetwijfeld de 9-jarige stoere kerels Jonas Halsberge en Jasper Strynckx, die getrakteerd werden op een bezoekje achter de schermen in de nieuwe kazerne in Kortrijk. Ze willen later graag politieagent worden, en maakten de mooiste tekeningen in de wedstrijd die burgemeester Benoit lanceerde. Ze mochten meerijden in de combi van Kuurne naar Kortrijk, en een kijkje nemen in de dispatching, de garage met alle motors en combi’s én in de cellen. “In de wagen zat er een soort van walkietalkie waarmee de chauffeur naar de dispatching kan bellen”, vertelt Jonas. “Dat vond ik speciaal, want dat heb je niet in andere auto’s. In de nieuwe kazerne zijn we eerst naar de dispatching geweest, waar alle schermpjes beelden van Kortrijk tonen. Op één scherm kon je de Grote Markt zien, en de agent heeft getoond dat hij de camera kon bewegen van links naar rechts, en hij kon ook inzoomen. Je kon zelfs een oorbel zien van een mevrouw die daar rondliep.”

“Supertoffe dag”

Jonas en Jasper werden ook heel even ‘opgesloten’. “In de cel staat alleen een bed en een toilet, dat was eigenlijk niet zo gezellig. Ik zou er niet willen blijven. In de garage hebben we heel even de sirene mogen opzetten in een combi. Dat was echt héél luid, we moesten onze oren bedekken. En op het einde hebben ze nog wat kunstjes getoond met de politiehond. Die moest een agent aanvallen die een speciale bescherming droeg. Die hond beet superhard, tot de andere agent zei dat hij moest loslaten. Ze vroegen of wij ook eens wilden, maar dat zagen we niet meteen zitten. We hebben een supertoffe dag gehad, ik ga er honderduit over vertellen op school morgen.”