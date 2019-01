Inbreker die aan de haal ging met airsoftwapens is amper 17 VHS

14 januari 2019

19u06 0 Kuurne De onbekende die begin dit jaar twee nachten na elkaar de gespecialiseerde zaak Airsoft Experience langs de Industrielaan in Kuurne viseerde, is gevat. Het gaat om een jongeman van 17 die intussen bekentenissen heeft afgelegd. De politie kwam hem op het spoor in het kader van een andere diefstal.

Vlak na de jaarwisseling werden Pascal Defoort en Sharon Tollenaere, de zaakvoerders van het bedrijf Airsoft Experience, het slachtoffer van een inbraak. De eerste keer werd achteraan een deur geforceerd en werd het bedrijf doorzocht. De inhoud van de kassa, niet zo gek veel geld, verdween. Een nacht later was het opnieuw prijs. Maar toen werden een tiental airsoft-wapens (waaronder levensecht nagemaakte riotguns), enkele nepgranaten en twee gasmaskers gestolen. De uitbaters waren niet alleen met verstomming geslagen, ze vreesden ook dat de wapens wel eens zouden kunnen dienen als afschrikmiddel bij misdrijven. Zo’n vaart is het echter niet gelopen.

Gestolen wijn

Met de opheldering van de inbraken bij Airsoft Experience was een gelukje gemoeid. Bij een huiszoeking in het kader van een andere diefstal, waarbij drank werd gestolen, trof de politie immers een aantal van de ontvreemde airsoftwapens aan. De verdachte, een minderjarige, beweerde echter dat die spullen niet van hem waren. Verder onderzoek leidde naar een andere minderjarige uit de Kortrijkse regio bij wie de rest van de gestolen nepwapens werd teruggevonden. De 17-jarige werd opgepakt en legde bekentenissen af. Hij zal vermoedelijk ter beschikking gesteld worden van de jeugdrechter.