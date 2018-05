Inbraak in frituur langs drukke N50 04 mei 2018

In de nacht van woensdag op donderdag werd ingebroken in de frituur Sint-Pieters, langs de drukke Brugsesteenweg in Kuurne. Een ruit werd aan diggelen geslagen, binnen werden vernielingen aangericht en verdween er kleingeld. De inbraak is een tegenslag voor Danny Maes en zijn vrouw Hilde, die de frituur al 15 jaar uitbaten. Ze komt ook extra ongelegen, want komend weekend stapt hun dochter Sharon in het huwelijksbootje. (VHS/JME)