IN BEELD: kleutertjes getuige bij huwelijk van klaspoppen Cas en Lisa Joyce Mesdag

04 april 2019

Cas en Lisa, de klaspoppen van de kikkerklas van basisschool Wijzer in Kuurne, zijn vanmorgen in de echt verbonden door burgemeester Francis Benoit (CD&V) en eerste schepen Ann Messelier (CD&V). Het is het eerste poppenhuwelijk in de gemeente Kuurne. Het initiatief was een idee van meester Sybe Vandemeulebroucke, om de sociale vaardigheden van de kinderen in zijn klasje wat aan te scherpen. De kleuters van de kikkerklas werden met de huifkar en koets naar het gemeentehuis gebracht, om er getuige te zijn van het huwelijk. Ze kregen een glaasje aangeboden van de gemeente, en in de namiddag was er nog een dansfeest in feestzaal Cappellerie van Huis van Wonterghem.