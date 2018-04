Honderden gezinnen getroffen: "Al zes dagen zand in leidingwater" Honderden gezinnen getroffen na werken bij watergroep JOYCE MESDAG

13 april 2018

02u50 81 Kuurne Honderden gezinnen op de grens tussen Harelbeke en Kuurne hebben al sinds afgelopen weekend problemen met het leidingwater. Het water heeft een vieze kleur, en er zit zand in.

De eerste problemen staken afgelopen weekend al de kop op. Bij verschillende gezinnen lieten wasmachines, vaatwassers en koffiezetapparaten het afweten. De Watergroep, die meteen verschillende klachtenmeldingen binnenkreeg, liet maandag weten dat het druk bezig was met de hoofdleidingen te spoelen. Het probleem zou de dag erna opgelost zijn, maar dat is het nu, bijna een week na de eerste problemen, nog steeds niet.

Douchen

In de Kuurnse straten Leiestraat, Harelbeeksestraat, Bavikhoofsestraat, Hulstsestraat, Steenovenstraat en Doornenstraat zijn de problemen het ergst. "Wij waren net terug van vakantie", vertelt Ilse Schepens. "Bij de tweede lading was in de wasmachine kreeg ik een foutmelding, en nu werkt ze niet meer. In het toilet en bad zagen we dat er zand bleef liggen op de bodem, dus de oorzaak van onze defecte wasmachine moesten we niet ver zoeken. De problemen slepen nu al dagen aan. Intussen blijft het water in ons toilet maar doorlopen, en ook de was blijft onaangeroerd liggen. Heel vervelend."



Ook Petra Decanniere, die net als Ilse in de Bavikhoofsestraat woont, ondervindt problemen. "Ik ben meteen extra flessenwater gaan halen naar de supermarkt. Het water is immers echt niet geschikt om mee te koken. En douchen kunnen we ook al niet sinds afgelopen weekend."

Filters verstopt

Bij Electrozaak Wynant in Kuurne kregen ze opvallend meer meldingen binnen van haperende toestellen. "Het gaat voornamelijk om wasmachines en vaatwasmachines", zegt Alexander Gaillez. "De pomp is vastgelopen, of de filters zijn volledig verstopt door het zand in het water. De toestellen zijn normaal vrij gemakkelijk te herstellen, maar we raden de klanten natuurlijk wel aan te wachten tot de problemen opgelost zijn, voor ze hun toestellen opnieuw gebruiken."





Spoelactie

Burgemeester Francis Benoit liet gisteren zijn ongenoegen blijken op Twitter en Facebook, omdat er volgens Benoit maar weinig reactie komt van de Watergroep. "Inwoners bellen naar jullie, en ze krijgen geen gehoor. Onze diensten vragen een stand van zaken, en krijgen geen respons. Er worden enkel opgenomen bandjes afgespeeld. Ik neem dit niet." Vreemd genoeg kwam er na die posts wél reactie. De Watergroep plant een grootschalige spoelactie om de problemen op te lossen.



"Het is door werken aan het waterproductiecentrum in Harelbeke dat de problemen begonnen zijn", zegt Kathleen De Schepper van de Watergroep. "Wat er juist is misgelopen, zoeken we later uit, we willen nu in de eerste plaats de hinder zo snel mogelijk verhelpen. Een eerste spoelactie begin deze week bleek geen afdoende maatregel, daarom organiseren we nu een grootschaligere spoelactie. We hopen dat het probleem binnen 48uur van de baan is."



Wie in het probleemgebied woont, krijgt 25 euro compensatie. Wie echt schade heeft, kan dat melden op de website, zodat de verzekering kan worden ingeschakeld.