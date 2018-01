Hoevewijk wordt aangepakt 02u45 0

De Hoevewijk, een van de oudste Kuurnse woonwijken, wordt vanaf dit voorjaar grondig aangepakt. De rijwegen die in slechte staat zijn, onder meer in de Bosbessenlaan en Beukenlaan, worden vervangen en lekkende rioleringen worden terug dichtgemaakt. Voetpaden die te smal zijn of in een slechte staat verkeren, worden vernieuwd. De openbare verlichting wordt vernieuwd. Het groen wordt opgefrist en deels opnieuw aangeplant. De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden over verschillende jaren. Vanaf deze week worden de bomen in het Erf gerooid. Om de werken veilig te laten gebeuren zullen de parkeerplaatsen op het einde van het Erf worden afgezet. Daarna zal de beplanting in de wandelweg worden weggenomen. Na de aanleg van de nieuwe wandelweg zal nieuwe beplanting geplant worden. (JME)