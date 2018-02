Hippodroom beleeft hoogdag met Mardi Gras 14 februari 2018

Mardi Gras, de jaarlijkse hoogdag in de paardensport, lokte gisteren een paar duizend paardenliefhebbers naar de Kuurnse hippodroom. "Het is de mooiste drafmeeting van het jaar in ons land, een dag waarop uit alle hoeken van Europa de beste dravers naar Kuurne afzakken", zegt André Vandenheede van de hippodroom. "Deze meeting wordt in Europa op hetzelfde niveau ingeschat als Waregem Koerse en heeft de jongste jaren voor een echte revival gezorgd in de Belgische drafsport. Het is een dag waarop Jan met de pet en de zakenmensen samenkomen om van het spektakel te genieten." De Confrérie van het Ezelskruiske, een afdeling van de Orde van de Ezel, organiseerde er ook, voor de 14de keer al, een netwerkevent. "Maar net als vorig jaar hebben we voor de lossere 'walking dinner'-formule gekozen, waarbij onze gasten gemakkelijker met elkaar kunnen netwerken, dan in onze voormalige buffetformule." Bavo Meeus, een klassiek geschoolde violist die zijn klassieke instrument in de wereld van elektronische muziek introduceerde, zorgde voor een vrolijke noot. Hoofdact van de avond was het optreden van de groep 'Guy et les Michelins' die live Franse chansons brengen brachten. "Meer dan 400 ondernemers uit de regio kwamen met ons meevieren", zegt Bert Demeulemeester. De Orde schenkt 5 euro per verkochte inkomkaart aan het goede doel, dit jaar vzw de Kinderfoor, de organisatie die om de twee jaar Kuurnse kinderen trakteert op een gratis kermisnamiddag.





(JME)