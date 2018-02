Hier valt nooit energiefactuur in de bus KOPPEL VOORZIET JAAR ROND IN EIGEN (GROENE) STROOM JOYCE MESDAG

28 februari 2018

02u48 0 Kuurne Bij Ludwig Van Wonterghem en Ann Goethals uit Kuurne valt nooit meer een elektriciteitsfactuur in de bus. De zaakvoerders van het groene bedrijf Stroomop voorzien in hun eigen stroom aan de hand van een pelletketel, zonnepanelen, een motor en een batterij. "Een grote investering, maar je hebt nu eenmaal pioniers nodig die het pad effenen."

Ludwig Van Wonterghem en Ann Goethals runnen sinds 2004 het groene bedrijf Stroomop, dat milieuvriendelijke verwarmingssystemen verkoopt. Hun specialisatie? Pelletkachels- en ketels, iets waar ze rotsvast in geloven. "Pellets worden gemaakt van zaagsel dat vrijkomt bij de productie van houtenproducten, dat anders toch maar weggegooid zou worden."





Bij de verbranding komt ook CO2 vrij, maar niet meer dan wanneer je het zaagsel gewoon zou laten rotten. "Bovendien is de prijs van pellets al 18 jaar dezelfde, en ligt die toch wel aanzienlijk lager als de prijs van mazout en aardgas", vertellen de twee.





Constructie

Het koppel droomt er al lang van om onafhankelijk te zijn van traditionele energiebronnen. "In de zomer is dat heel gemakkelijk, met zonne-energie alleen lukt het al. Het zijn de donkere wintermaanden die moeilijk door te komen zijn." Ludwig maakte daarom zelf een constructie waarmee het mogelijk zou worden om de wintermaanden door te komen. "Een combinatie van onze pelletkachel, met zonnepanelen, een motor, en een batterij. De motor die aan onze pelletketel aangesloten is, produceert elektriciteit, net als onze zonnepanelen. Energie die we 'over' hebben, wordt netjes opgeslagen in onze batterij. Wanneer we tijdens de donkere winterweken dus te weinig uit onze zonnepanelen kunnen halen, neemt onze pelletketel over."





Vooral uit idealisme

Uiteraard was de constructie een grote investering.





"Onze ketel kost 12.000 euro. Een kwalitatieve mazoutketel kost 8.000 euro, dat is dus een verschil van 4.000 euro. Daarnaast investeerden we nog eens 25.000 euro voor de zonnepanelen, de motor en de batterij. Over hoeveel jaar we die investering terug gaan verdienen, is moeilijk in te schatten. Zoals de prijzen nu zijn, schatten we over 12, 13 jaar andere gezinnen 'ingehaald' te hebben. De prijs van elektriciteit en gas kan wel erg schommelen, en met extra's zoals de Turteltaks en een eventuele extra bijdrage in het kader van de kernuitstap, kunnen we er evengoed binnen 8 jaar al zijn. Maar eerlijk: deze investering is er vooral één uit overtuiging en idealisme. Je hebt nu eenmaal pioniers nodig die het pad effenen."