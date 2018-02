Helpende Hand is voor Willy Marchau 15 februari 2018

De 'Orde van de Ezel' van Kuurne heeft de trofee 'De Helpende Hand' uitgereikt aan vrijwilliger Willy Marchau.





De Orde wilde Willy op die manier bedanken voor zijn inzet voor het Kuurnse verenigingsleven. Hij is onder meer een van de organisatoren van de kersttallentocht, hij zet zich in voor de parochie Emmaüs, is vrijwilliger bij Kadanz en staat altijd klaar als klusjesman voor wie hem nodig heeft.





(JME)