Helft minder woninginbraken in Kuurne

De criminaliteit in Kuurne daalde vorig jaar met 11 procent in vergelijking met 2016. Vooral de daling van het aantal inbraken met maar liefst 56 procent is opvallend. "De vernieuwde werking van de politiezone met de post in Kuurne werpt zijn vruchten af", zegt een tevreden burgemeester Francis Benoit (CD&V). In 2017 werden in Kuurne in totaal 579 criminele feiten gepleegd. In 2016 waren dat er nog 651. Burgemeester Francis Benoit is erg tevreden. "De politie levert er goed werk", zegt hij. "Maar ook de preventieve samenwerking met de buurtinformatienetwerken is sterk merkbaar in de cijfers."





Opvallend is wel de stijging van bromfietsdiefstallen en inbreuken tegen de openbare orde. Feiten van agressie tegen de openbare orde steeg vorig jaar met 38 procent. "Er wordt ook meer een beroep gedaan op agenten om tussen te komen bij burenruzies en familiale problemen", zegt Benoit die nog extra veiligheidsmaatregelen voorziet in de nabije toekomst. "We investeerden vorig jaar al in zes ANPR-camera's. Dit jaar komen nog ANPR-camera's bij voor op het bedrijvenpark Kortrijk-Noord. Daarnaast gaan we ook op twee openbare plaatsen, vermoedelijk het Marktplein het sportpark, camera's plaatsen." (AHK)