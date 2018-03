Handelszaken leveren gratis aan huis 16 maart 2018

Ook in Harelbeke, Kuurne, Wielsbeke, Deerlijk en Lendelede zijn een aantal zelfstandigen op de 'Beedrop'-kar gesprongen, een concept waarbij klanten online kunnen bestellen, en hun boodschappen thuis geleverd krijgen.





De levering is gratis, en als consument betaal je dezelfde prijs als in de winkel. Volgende handelszaken hebben ingetekend: Fruit Wolfcarius, Bakkerij Hoornaert, Traiteur Vishandel Jurgen, Groenten en fruit Atilla, Chocolaterie D'Origine, Devenynshoeve, Koffiebranderij Van Den Poel, Pavéke, Bakkerij Klaas, Keurslagerij 't Charcuterietje, Drankencentrale Decuypere en Liselotte's kaaspalet, Leonisdas Prestige en Slagerij Bjorn & Eline. De levering in Harelbeke, Kuurne, Wielsbeke, Deerlijk en Lendelede gebeurt op woensdag.





Bestellingen kunnen tot dinsdag middernacht ingegeven worden, meteen daarna krijgen de klanten een mailtje met het tijdstip, tussen 17.30 uur en 22 uur, waarop hun boodschappen zullen thuis geleverd worden. Betalen kan met een betaalkaart, bij de levering.





