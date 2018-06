Gust'Eaux opent langs jaagpad 07 juni 2018

02u42 0 Kuurne Stijn Maes (37) opent vandaag langs de Leieboorden in Kuurne de horecazaak Gust'Eaux. De reden waarom hij Gust'Eaux opent, is best opmerkelijk.

"Ik verkoop houtskoolovens van het merk Josper aan horecabazen", legt Stijn uit. "Wie een dergelijke investering wil doen, wil uiteraard het toestel met eigen ogen zien, en ook proeven van hetgeen je er allemaal in kan klaarmaken. Het was altijd puzzelen om een dergelijke demo geregeld te krijgen, vandaar dat het idee in mij opkwam om zélf te zorgen voor een demoruimte. In een restaurant kunnen eventuele klanten altijd houtskoolovens in werking komen bekijken, én proeven van de gerechten die we met behulp van zo'n oven bereiden. Uiteraard wordt het een restaurant zoals een ander, waar iedereen welkom is."





Zomerbar

Stijn nam twee chef-koks onder de arm die er van dinsdag tot zaterdag in de potjes zullen roeren. Buiten is er een zomerbar ingericht, met een grasparkje, een strookje strand, en wat boomschors. "Als het mooi weer is, zijn we op zondag ook open." Alles wat geserveerd wordt, wordt in de houtskoolovens bereid: van ribbetjes en biefstuk, tot mosselen en zeewolf. Hoewel de zaak pas vandaag open is, kreeg Stijn al heel wat reserveringen binnen. "Ik ben eigenlijk aangenaam verrast." Meer info vind je op www.gusteaux.be





(JME)