Groene Pluim voor JanSan Skatepark 02 maart 2018

Groen Kuurne heeft de Groene Pluim uitgereikt aan JanSan Skatepark. Het skatepark werd in 2015 geopend. Enkele enthousiaste twintigers zochten, met steun van de gemeente, een geschikte locatie en timmerden zelf de skatetoestellen in elkaar. "AIs je niet in een jeugdbeweging of op straat wil rondhangen, kan je als jonge kerel hier terecht. Skaten, een praatje slaan, hangen of iets drinken. Kortom anderen tegenkomen en verbinden", zegt Mike Verhaeghe van Groen over JanSan.





(JME)