Grease opent Vlaspark met boot en speelplein 08 mei 2018

02u37 3

Het Vlaspark wordt volgende maand officieel geopend. Een ongerept stukje groen aan de Heulebeek, ingesloten door het containerpark, de pastorij en taverne de Leiemeersen. Er wordt druk gewerkt om het ongerepte Vlaspark iets toegankelijker te maken. "Er worden paden aangelegd en zitbanken geplaatst op het terrein", zegt schepen Ann Messelier (CD&V). "Op het terrein komen zes picknicktafels en vier banken. De grootste is maar liefst 14 meter lang. Aan de achterzijde van de tuin van de pastorij komt een natuurlijke speeltuin, met een hobbithuisje, een vlaskar, een vlasparcours, een heuvelglijbaan, een bosspel, een klimcombinatie en enkele kleine moestuinen."





'Drijf-in cinema'

Op woensdag 9 mei en donderdag 10 mei wordt er een 'drijf-in cinema' georganiseerd. Op woensdag wordt de musicalfilm Grease gedraaid, op donderdag de actiefilm Baby Driver. Op de Heulebeek worden 40 boten voorzien, onder meer enkele opvouwbare boten van het Gentse bedrijf Onak, zodat liefhebbers vanop het water naar de films kunnen kijken. Wie het zich comfortabel wil maken op de oevers, kan zelf een fleece, zitzak of stoeltjes meebrengen. "We roepen iedereen op om zich te verkleden in het thema van de film, voor wat extra sfeer." Verder zijn er ook nog een afterworkparty woensdag, een vlaspicknick en vlaswandeling doorheen het roemrijk vlasverleden op de site. Kinderen kunnen zich uitleven op een blotevoetenpad en snuisteren in de leesboeken van het nestboekenkastje, en onder meer een wilgenhut, insectenhotel, een minivlot of een katapult in elkaar knutselen. (JME)