Gratis consultaties voor zwangere en pas bevallen vrouwen 26 maart 2018

02u36 0

Het Sociaal Huis biedt gratis pre- en postnatale consultaties aan. Een derdejaarsstudent en een docent vroedkunde komen de consultaties verzorgen. De raadpleging is gratis en vindt plaats na afspraak. Afspraken maken kan via 0495/83.26.62. De raadplegingen gaan telkens door elke eerste dinsdag van de maand in het Sociaal Huis. De eerstvolgende raadpleging gaat door op dinsdag 5 juni.





(JME)