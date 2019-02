Goed nieuws! Toch nieuwe editie van p’LatseDoen, maar festival verhuist naar Vlaskouter Joyce Mesdag

26 februari 2019

15u34 0 Kuurne Wie dacht dat het over en uit was voor p’LatseDoen in Kuurne, heeft zich vergist. Het blijft een groots, gratis festival, dat voortaan op het grasplein bij de Vlaskouter zal plaatsvinden, én dat komende 13 juli wordt afgetrapt door ‘een klepper van formaat’. De horeca blijft wat ontgoocheld achter op het Marktplein.

Een donderslag bij heldere hemel was het vorig jaar in juni, toen de organisatie van p’LatseDoen liet weten dat de achtste editie van het festival de laatste editie zou worden. De laatste jaren bracht het festival vlotjes 3.500 bezoekers op de been, niet slecht voor een gemeente met 13.000 inwoners.

Groeimogelijkheden

“Voor grote namen tel je veel geld neer, en de laatste edities moesten we het spaarpotje dat we in de loop der jaren hadden opgebouwd, aanspreken om alles financieel rond te krijgen”, zo verklaarde toenmalig voorzitter Deef Vanquackebeke. “We hebben het ‘plafond’ bereikt voor een concept als dit, in Kuurne.” Enkele maanden later blijkt dat ook de organisatie niet klaar was om al afscheid te nemen van het festival. p’LatseDoen verhuist naar een nieuwe locatie, waar er weer groeimogelijkheden zijn. Het blijft gratis en er blijft plaats voor lokaal talent tussen grote namen. Zo staan Dirk Stoops en Les Truttes staan op de affiche. “We durven er niet op hopen om op deze locatie meteen weer een even hoog aantal bezoekers te lokken. Maar het is wel de bedoeling om de komende jaren opnieuw te groeien”, zegt nieuwe voorzitter Christophe Bauwens.

Veiligheid

Die nieuwe locatie, het grasveld vlakbij de Vlaskouter waar ook de feesttent van de Ezelsfeesten opgetrokken wordt, brengt soelaas voor heel wat bezorgdheden. “Er is niet alleen meer ruimte hier, ook het veiligheidsaspect speelt een rol. Een toegangscontrole invoeren, zowel in het kader van terreurdreiging als de controle op meegebrachte glazen drankflessen, bleek op het Marktplein erg moeilijk voor ons. Het nieuwe terrein kunnen we veel gemakkelijker afsluiten.”

Klepper op affiche

Het festival begint vroeger. “En het wordt afgetrapt door een klepper van formaat, maar die naam kunnen we nog niet prijsgeven. Op die manier willen we onze doelgroep iets uitbreiden: het moet een familiefestival worden waar al vanaf 14.30 uur veel volk naartoe komt. Er zal één podium staan, foodtrucks moeten mee bijdragen tot een echte festivalsfeer, en we streven ernaar om een zo duurzaam festival als mogelijk te worden, met herbruikbare bekers, en geen wegwerpplastic, ook niet bij de foodtrucks.”

Topdag kwijt

Uiteraard laat p’LatseDoen een aantal teleurgestelde horecabazen achter op het Marktplein. “Het is heel jammer dat het festival hier niet meer zal plaatsvinden”, zegt Chantal Tack van De Kroone. “Voor de cafés hier in het centrum was dat echt een topdag. Ik hoor dat het onder meer om veiligheidsredenen is dat de organisatie heeft beslist te verhuizen, maar het is die voorbije 8 edities toch ook hier gelukt? Veel kunnen we niet veranderen aan hun beslissing, hé. Maar ik hoop toch stilletjes dat ze volgend jaar opnieuw terugkeren naar het Marktplein.” Sandra Dejaegere van café De Middenstand heeft begrip voor de beslissing van p’LatseDoen. “Het is natuurlijk jammer voor ons, we haalden mooie inkomsten die dag. Maar een verhuis was voor hen de enige juiste keuze, denk ik. Hier konden ze niet meer groeien, met 3.000 bezoekers stond het Marktplein eivol. Wij hopen dat het festival sowieso ook op de markt voor wat extra beweging zorgt, én nodigen iedereen uit om hier iets te komen drinken voor of na het bezoek aan pLatseDoen.”