Glasophalingsactie van Lenn (8) en Maurice (9) zit erop. Of toch bijna... Joyce Mesdag

15 december 2018

Neefjes Maurice Quequin (9) en Lenn Devlaeminck (8) uit Kuurne hebben er hun laatste glasophalingstocht op zitten. Althans, de laatste échte tocht. Woensdag trekken ze nog aan een paar deurbellen, tot ze nog een laatste 100 euro bijeen krijgen om het ronde bedrag van 3000 euro aan het Kinderkankerfonds te kunnen schenken.

Maurice en Lenn trokken de voorbije weken van zo vaak ze konden de straat op, met hun gocarts en hun mama’s Cindy en Sofie Casier in hun kielzog. “Heb je oud glas staan? Ik breng het voor jou naar de glasbol, zo hoef jij het niet te doen. En in ruil geef je mij een centje voor het Kinderkankerfonds.” Lenn heeft het zinnetje al tientallen, of zelfs honderden keren afgehaspeld, maar ook vandaag deed hij het nog met evenveel overgave als de eerste keer.

Een vriendin van mama’s Sofie en Cindy heeft een dochtertje die aan leukemie lijdt. In heel Kuurne worden ten voordele van het Kinderkankerfonds acties op poten gezet onder de noemer ‘Team Suzan’, om het meisje een hart onder de riem te steken. Maurice en Lenn wilden ook wel iets doen, zeiden ze, en dat mocht meteen van Sofie en Cindy. “Want we vinden dat belangrijk, dat onze kinderen ook wel eens iets willen doen voor een ander.”

Johan Debrabandere, dat is trouwens de ijsjesman die dit najaar zijn allerlaatste ijsjesronde reed, was de eerste die vanmiddag zijn deur opendeed. Hij twijfelde even of hij wel nog glas had staan voor de glasbol, maar Lenn en Maurice hadden geluk. 5 euro in het potje. “We schrikken er eigenlijk van hoe vrijgevig alle mensen zijn”, zegt Cindy Casier. “Echt hartverwarmend.”

De man van Margot Deloddere even verderop was eigenlijk net naar de glasbol geweest. “Maar kom maar hier met jullie potje, ik stop er sowieso een centje in. Zo’n sympathieke actie, en dan nog op zo’n koude dag, dat verdient een duwtje in de rug.”

Toen Sofie en Cindy de aanvraag invulden om erkend te worden als actie in het kader van de Warmste Week, moesten ze inschatten hoeveel hun actie zou kunnen opleveren. 100 euro hadden ze gegokt. Dan hadden ze de vrijgevigheid van de Kuurnenaars toch wel flink onderschat: gisteren klokten ze af op 2900 euro. “Wat? 2900 euro? Dat is 100 euro te weinig om 3000 euro te hebben”, zeiden Lenn en Maurice. “Dan gaan we woensdag nog een paar deuren doen, tot we aan 3000 euro zitten.”

“Maar dat zal dan op bestelling zijn”, zegt Cindy. “Mensen die echt vragen of we even passeren, daar gaan we nog naartoe. Vandaag was dus de echte laatste ronde. Het is mooi geweest.” “8 dagen zijn ze op pad geweest, in de koude en zelfs in de regen”, vertelt Sofie. “Een enkele keer hebben we de gocarts een paar uur thuis gelaten, omdat het gewoon té hard regende. Toen hebben we de huizen gedaan tegen de grens met Kortrijk, omdat die sowieso wat ver lagen.”

“We zijn blij met hoe het gegaan is. We kunnen een mooi bedrag schenken, en voor de jongens was het ook leerrijk. Niet iedereen was bereid om iets te geven, en ze kregen zelfs een paar keer de deur voor hun neus dichtgegooid. Daar moeten ze ook mee leren omgaan, he.”