Glasbolhelden Maurice (9) en Lenn (8) lastig gevallen in sportpark Kuurne Alexander Haezebrouck & Joyce Mesdag

13 januari 2019

20u38 0 Kuurne Neefjes Maurice Quequin (9) en Lenn Devlaeminck (8) uit Kuurne die tijdens de Warmste Week 3.000 euro inzamelden voor het Kinderkankerfonds door met hun gocarts leeg glas op te halen, werden zondagnamiddag lastig gevallen door andere iets oudere kinderen in het Sportpark in Kuurne. “Maurice kreeg zelfs enkele meppen tegen zijn kaak”, vertelt mama Sofie Casier.

Maurice en Lenn waren er zondagnamiddag samen op uitgetrokken met hun gocarts richting het Sportpark in Kuurne. Omstreeks 15 uur liep het mis. “Ineens werden ze lastig gevallen door drie andere iets oudere kinderen”, vertelt Sofie Casier, de mama van Maurice. “Lenn kon wegvluchten en haastte zich naar huis. Maurice kreeg zelfs enkele meppen tegen zijn kaak. Toen Lenn alarm kwam slaan, gingen we meteen kijken. Maar natuurlijk was bij onze aankomst iedereen alweer weg.”

De jongens zijn ze erg onder de indruk. “Het is toch schandalig als je je kinderen op een zondagnamiddag niet meer buiten kan laten spelen omdat enkelen de sfeer verzieken? Misschien is het een idee om eens camera’s te voorzien aan het Sportpark.”

De ouders dienden een klacht in bij de politie. Eén van de daders is ondertussen al geïdentificeerd. Ook burgemeester Francis Benoit (CD&V) sprak op Facebook al zijn ongenoegen uit over de feiten. Lenn en Maurice haalden eerder al de media tijdens de Warmste Week van Studio Brussel. Ze haalden toen met hun gocarts maar liefst 3.000 euro op voor het Kinderkankerfonds, omdat een vijfjarig meisje uit Kuurne leukemie heeft.