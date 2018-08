Gemeente pakt uit met e-loket 04 augustus 2018

02u35 0

Kuurne is gestart met een e-loket op www.kuurne.be/e-loket. Allerlei attesten, bewijzen en uittreksels van belangrijke gebeurtenissen zijn digitaal opvraagbaar en worden onmiddellijk afgeleverd in de mailbox.





Aanmelden kan via jouw e-id of Itsme met een tablet, smartphone of laptop. "Het bespaart onze inwoners tijd en energie, maar ook onze diensten varen er wel bij doordat processen automatisch verlopen", zegt schepen van Burgerzaken Ann Messelier (CD&V). "Zo kunnen de loketmedewerkers bezoekers van ons gemeentehuis nog sneller helpen. In totaal gaat het om achthonderd bezoeken per jaar voor attesten uit het bevolkingsregister of uittreksels van akten. Uittreksels over het strafregister worden zeshonderd keer per jaar opgevraagd." (JME)