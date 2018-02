Gemeente en Leiedal kopen vlasroterij Sabbe AUTHENTIEK GEBOUW EN MACHINEPARK WORDEN IN ERE HERSTELD JOYCE MESDAG

10 februari 2018

02u40 0 Kuurne De gemeente Kuurne en intercommunale Leiedal hebben de waardevolle erfgoedsite van vlasroterij Sabbe gekocht, in het Vlaspark. Het pand en het authentieke machinepark worden gerestaureerd, en daarna krijgt het gebouw een nieuwe invulling.

Het Vlaspark, een ongerept stukje groen aan de Heulebeek dat ingesloten is door het containerpark, de pastorij en taverne de Leiemeersen, is sinds vorige zomer open voor publiek. De komende maanden worden er nog wandelpaden aangelegd, in mei wordt het park dan 'officieel' geopend. De gemeente wil dit Vlaspark, dat een groen rustplekje vormt in de tweede meest dichtbebouwde gemeente van de provincie, op termijn uitbreiden tot zo'n 30 hectare, zodat het zich van aan de Leieboorden en de R8 kan uitstrekken tot aan het centrum van Kuurne.





Renovatie

De aankoop van de waardevolle erfgoedsite van vlasroterij Sabbe is een belangrijke stap in de realisatie van dat uitgebreide Vlaspark. Het Vlaspark zal toegankelijk zijn via de pastorie en via de vlasroterij Sabbe.





Het pand en het authentieke machinepark van de site Sabbe zijn beschermd.





"In de jaren 30 bouwde de familie Sabbe de roterij langs de Bondgenotenlaan", legt burgemeester Francis Benoit (CD&V) uit. "In 2006 werd de roterij, die sinds de jaren 70 niet meer werd gebruikt, beschermd als monument, met inbegrip van de schoorsteen, een stoomketel en een stoommachine. Nu is het één van de meest authentieke vlasroterijen langs de Leie, een overblijfsel van ons uitzonderlijk vlasgoedverleden. Dankzij deze aankoop kunnen we dit monument in ere herstellen en een nieuwe bestemming geven. Nog dit najaar, of ten laatste begin volgend jaar, wordt gestart met de renovatiewerken.





De schouw moet onder meer hersteld worden en de paardenstallen die in het pand werden geïnstalleerd worden weer afgebroken. "Het pand kan een aantrekkelijk fiets- en wandelknooppunt worden", zegt Benoit. "Maar een 'commerciële' invulling krijgt het niet. We zullen er geen kantoren in onderbrengen, want we willen een bestemming met een link naar cultuur, erfgoed, toerisme of natuur."





30 hectare privé

Heel wat van die 30 hectare grond tussen de pastorie en vlasroterij Sabbe is nog in privéhanden. "Maar we staan in nauw overleg met die eigenaars in functie van onze toekomstplannen met de site", zegt schepen Ann Messelier (CD&V).





Zo is het onder meer ook de bedoeling om ook het machinepark en het pand van vlasbedrijf Verschaeve op termijn open te stellen voor het publiek.