Géén wielerwedstrijden meer langs op-en afrittencomplex E17 in Deerlijk en Waregem wegens te grote impact op verkeer Joyce Mesdag

27 februari 2019

15u02 0 Kuurne Wielerwedstrijden mogen niet meer langs de op- en afrittencomplexen van Deerlijk en Waregem passeren. Dat hebben de bevoegde burgemeesters beslist, op advies van de politie. Kuurne-Brussel-Kuurne passeert daardoor voor het eerst in meer dan 10 jaar door het centrum van Deerlijk, en ook de organisatie van E3 Harelbeke moest het parcours van de voorbije jaren in functie van die beslissing aanpassen.

De beide wielerwedstrijden passeren al sinds jaar en dag langs de op- en afrittencomplexen van Deerlijk en/of Waregem. Dat zal voortaan niet meer het geval zijn, beslisten de burgemeesters van Waregem, Deerlijk en Harelbeke. “Ik vermoed dat die beslissing onder meer is genomen omwille van de onveilige situatie die vorig jaar is ontstaan door onze passage”, zegt Peter Debaveye, koersdirecteur bij Kuurne-Brussel- Kuurne. “De op- en vooral de afrit is toen maar liefst 45 minuten voor de renners voorbijkwamen, afgesloten. Daardoor is een file ontstaan op de E17.”

“Het is de politie die ons het advies heeft gegeven om wielerwedstrijden niet meer toe te staan langs de op-en afrittencomplexen van de E17 in Waregem en Deerlijk”, zegt burgemeester Claude Croes (CD&V). “Als de complexen afgesloten worden, ontstaan files, en dat levert gevaarlijke situaties op. Als de verantwoordelijke van mobiliteit en veiligheid bij de politie ons het advies geeft om dat voortaan niet meer toe te laten, wie zijn wij dan om aan dat advies te twijfelen.”

De organisaties van Kuurne-Brussel-Kuurne en E3 BinckBank Classic moesten hun parcours bijgevolg aanpassen. “Wij vinden het wel wat jammer dat dit niet in overleg is gebeurd”, zegt Debaveye van KBK. “De beslissing is ons gewoon opgelegd. Het is nochtans niet zo eenvoudig om een alternatieve route te bedenken. Er zijn heel wat overwegen in de buurt daar, en die moet je uiteraard zoveel mogelijk vermijden in je parcours. We hebben nu een alternatieve route uitgestippeld via het centrum van Deerlijk.”

KBK zal op de N36 links afslaan richting Deerlijk, en via de industriezone Deerlijk-Waregem naar Anzegem trekken. “We moesten het parcours wel vanuit Waregem naar Anzegem leiden, want ook het op-en afrittencomplex in Waregem is geen optie. Het is meer dan 10 jaar geleden dat we nog via het centrum van Deerlijk zijn gereden. Voor het verloop van de koers is het voor ons geen al te ingrijpende aanpassing, aangezien dat stuk van het parcours nog in de beginfase van de wedstrijd ligt.”

Dat is anders voor E3. “In het doorgaan reden wij via het complex in Waregem, in het terugkeren via het complex in Deerlijk”, zegt pr-verantwoordelijk Jacques Coussens. “De aanpassing die wij in Deerlijk hebben doorgevoerd ligt dus eerder tegen het einde van de wedstrijd aan. Wij slaan links in aan Belgiek, in plaats van rechtdoor te rijden richting complex. Via de brug vlakbij Lamett komen we weer op de expresweg. Dat het parcours nu vrij ‘bochtig’ wordt, op amper 8 km van de aankomst, kan zowel goed als slecht uitdraaien. Renners die voorop rijden kunnen misschien gemakkelijker ingehaald worden nu. Het wordt afwachten. In elk geval, het is niet iets waar we echt van wakker hebben gelegen. We hebben begrip voor de beslissing om koersen te weren aan die complexen. Dat kan inderdaad gevaarlijke situaties opleveren, en we moeten het gevaar nu ook niet opzoeken.”