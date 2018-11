Geen treinen en omleiding door werken aan overweg 19 november 2018

De overweg van de Sint-Katriensteenweg in Kuurne wordt vanaf maandag 26 november tot en met maandag 17 december afgesloten voor alle verkeer. De omleiding verloopt zo: Vijverhoek - Heirweg - R8 - Izegemsestraat - P. Verhaeghestraat en Izegemsestraat - R8 (via bypass ter hoogte van de spoorweg) - Heirweg - Vijverhoek. Na de afwerking van het kruispunt Noordlaan en Industrielaan, wellicht 1 december, rijd je om via de Industrielaan in de plaats van de R8. De overweg van de Sint-Katriensteenweg wordt volledig veranderd in een betonnen overweg. Dit type is heel onderhoudsvriendelijk. Het treinverkeer wordt onderbroken tijdens het weekend van 1 en 2 december. Meer info over de aangepaste dienstregeling is terug te vinden op www.belgianrail.be of 02/528.28.28. (JME)