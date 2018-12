Geen Belgisch record stoelendans wel 222 natte achterwerken Maxime Petit

23 december 2018

De gemeente rekende op minstens 555 stoelendansers om het Belgisch record te verbreken maar uiteindelijk trotseerden maar 222 mensen de gietende regen op het Marktplein. “Er heerst toch een beetje ontgoocheling”, reageerde burgemeester en gelegenheids-dj Francis Benoit. “Vorig jaar mobiliseerden we nog meer dan 1000 mensen voor een selfie en we hadden gehoopt om dat aantal weer te benaderen voor de stoelendans. De buienradar liet ons al vermoeden dat we niet in ons opzet zouden slagen en even hebben we zelfs getwijfeld om het event te annuleren.”

Ondanks de slechte weersomstandigheden zat de sfeer goed en werd er volop gedanst in het centrum. De grote finale ging tussen ex-Koning Ezel Roel Labat en Anabel Verhauwere. Uiteindelijk veroverde de 9-jarige Anabel de laatste stoel op de tonen van de Kabouterdans en benoemde de burgemeester haar tot warmste inwoner van Kuurne. “De overwinning maakt me blij want eigenlijk was ik een beetje ziekjes. De chocoladekerstman die ik won, schenk ik graag aan de kinderen uit het internaat De Rijzende Ster”, toonde Anabel haar goed hart.

De recordpoging stoelendans kaderde in de Warmste Week van Studio Brussel. Maandagmorgen gaat Francis Benoit met een cheque van bijna 2000 euro naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke. In zijn zog ook heel wat inwoners van De Branding, de vzw waarnaar de opbrengsten gaan.