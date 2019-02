Gamma Kuurne en Brico Planit Kortrijk bleven dicht vanmorgen: ‘klussers moeten maar een dagje wachten met hun aankopen’ Joyce Mesdag

13 februari 2019

14u40 0 Kuurne ABVV slaagde erin om vanmorgen heel wat winkels en bedrijven dicht te houden. Onder meer de Gamma in Kuurne en de Brico Planit in Kortrijk konden niet opengaan vanmorgen.

“De mensen die wilden werken, hebben we doorgelaten”, zegt Annelies Vandenbussche van ABVV. “Ze konden dus gerust binnen werken om wat administratie te doen of de winkel op orde te leggen, maar klanten lieten we niet door. Op die manier konden we de winkel zelf dichthouden. Klussers moeten maar een dagje wachten om hun aankopen te doen, en ze kunnen thuis bekomen van die schamele 0,8% loonopslag die de regering voorziet.”

Een flink aantal bedrijven in onze regio ondervond sterke hinder vandaag: onder meer bij ICV in Avelgem, Balta in Sint-Baafs-Vijve, Beauflor in Wielsbeke, Bekaert in Zwevegem, Betafence in Zwevegem, Concordia in Waregem, Copaco in Harelbeke, De Lijn in Kortrijk, Ideal in Wielsbeke, Lano in Harelbeke, Lapauw in Heule, LVD Gullegem, Mc Three in Waregem, Pullmaflex in Wevelgem, Stad Waregem, Thule Menen, TVH Waregem, Unilin Wielsbeke, Vandewiele Marke, Vlietra Heule en Wienerberger Aalbeke trokken actievoerders een piket op in de voormiddag. Ook enkele winkels deelden in de brokken: Gamma Kuurne, Brico Planit Kortrijk, Lidl Kuurne, Brantanovestigingen in Waregem, Menen, Vichte, Wevelgem en Kuurne.

“Wie wilde werken, hebben we door gelaten”, zegt Jelle Dhont, gewestverantwoordelijke bij ABVV. “Maar uiteraard hebben we die mensen uitgelegd waarom we staken, en hebben we hen proberen te overtuigen solidair te zijn. We zijn erin geslaagd om heel veel bedrijven en winkels dicht te houden.”

Niet iedereen reageert even begripvol op de acties. “Heel veel mensen zijn blij dat we het doen. Niet iedereen kan dat immers, ‘staken’. Omdat de collega’s het niet doen, en je niet in de onderste schuif wil belanden, bijvoorbeeld. Maar die mensen zijn dan wel blij dat anderen het voor hen opnemen. Anderzijds hoor je ook wel verwijten: ‘luiaards’, ‘jullie zouden beter werken’, ‘jullie maken alles kapot’ en ‘weten jullie wel waar jullie mee bezig zijn?’. De mensen die vandaag staken, zijn mensen die anders wél werken, die niet profiteren van gelijk welk systeem. Veel mensen werken hard, maar worden daar onvoldoende voor beloond, en dat terwijl je overal hoort dat werkgevers miljoenen winst draaien. Iedereen verdient een deel van die koek. En mochten onze acties het verschil maken, dan zal iedereen daarvan kunnen meegenieten, en niet enkel de werknemers die vandaag actie gevoerd hebben.’