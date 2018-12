Frans zingt de pannen van het dak in The Voice Senior “Tonen wat ik nog kan op mijn ouderdom” Joyce Mesdag

12 december 2018

Frans Dubrulle (84) uit Kuurne maakt komende vrijdag zijn opwachting in de tweede aflevering van The Voice Senior. “In de kerk vroeg een dame zelfs op ze naast mij mocht zitten, ‘want je kan toch zo mooi zingen’. Ik dacht: laat ik hen daar op televisie eens tonen wat ik op mijn leeftijd nog waard ben.”

Eindelijk! Eindelijk wordt de aflevering met Frans uitgezonden vrijdag. Frans kan bijna opgelucht ademhalen. “Ik mocht uiteraard niet verklappen hoe ik het ervan af gebracht heb”, vertelt Frans. “Ik durfde er al die tijd bijna niet van praten tegen vrienden en familieleden, omdat ik schrik had dat ik mijn mond zou voorbij praten. Ik vond dat zó lastig, amai.”

Frans kan een aardig mondje zingen, maar de laatste keer dat hij vóór de opnames op een écht podium stond, was al 60 jaar geleden. “Tijdens mijn jeugdjaren, zo ergens tot ik begin de 30 was, trok ik in de regio rond met een orkestje om te zingen. Daarna is mijn ‘professionele’ zangcarrière wat in de kast beland.”

Zingen is echter nooit helemaal wég geweest uit zijn leven. Zo zong hij wel nog enkele jaren in het koor ‘Chorus Familiarum’, dat hij zelf heeft opgericht in Kuurne, en durft hij de microfoon wel eens grijpen als er een ander optreden gepland staat in de hotels waar hij op dat moment op vakantie is. “En thuis zing ik graag mee, als ze een liedje ken dat ze net op de radio draaien. Het probleem is alleen: ik ken de teksten niet meer van die moderne liedjes. Vroeger was dat anders, dan kon ik een liedje meezingen na 5 keer luisteren. Nu gaat dat niet meer, met al die moderne teksten. Una Paloma Blanca, dat is echt mijn beste nummer, vind ik persoonlijk.”

“Het gebeurt eigenlijk niet zo vaak dat anderen mij horen zingen, op mijn vrouw na”, zegt Frans. “In de kerk, dat is het enige moment… Dan zing ik uit volle borst mee met alle liedjes, en dan zeggen ze wel eens dat ik heel mooi kan zingen. Drie keer per maand ga ik naar de kerk. Elke maand moet ik één week overslaan, want dan ga ik naar mijn postzegelclub. Laatst vroeg er nog een vrouw of ze naast mij mocht zitten in de kerk, omdat ze vond dat ik mooi kon zingen. Ik heb geantwoord dat iedereen in de kerk mag zitten waar hij wil, he”, lacht Frans.

Maar het inspireerde hem wel om mee te doen aan The Voice Senior. Niet omdat hij nog een grootse carrière in de showbizz ambieert, maar wel omdat hij zich eens wilde bewijzen. “Ik wilde wel tonen dat iemand op mijn leeftijd nog wet iets kán. Ik was ook wel benieuwd hoe dat daar aan toeging bij de opnames van zo’n programma. Ik heb dus een brief geschreven, en die is een vriend van mij die in Vilvoorde woont, daar in de bus gaan stoppen. Ik was supernerveus, ik ben zelfs een paar kilo vermagerd van de stress. Ik ben immers geen zo’n springer op het podium, ik zou het moeten hebben van mijn stem. Maar ik ben tevreden met hoe ik het heb gedaan. Wie meer wil weten, gaat moeten kijken, ik wil niets verklappen.”