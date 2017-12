Fluvia krijgt 11 nieuwe brandweerwagens 02u44 0 Foto Haezebrouck De 11 nieuwe brandweerwagens op een rij. Kuurne De hulpverleningszone Fluvia heeft er maar liefst 11 brandweerwagens bij.

De zone investeerde het voorbije jaar 3,6 miljoen euro in hun wagenpark. Gisterenmorgen werden zeven multifunctionele waterpompen, één ladderwagen en drie logistieke wagens voorgesteld op de renbaan van Kuurne. De hulpverleningszone FLuvia verzamelt 14 gemeenten onder zich, 17 brandweerposten en 750 brandweermensen. Ze bieden hulp aan 330.000 inwoners in de zone. "Sinds 2015 hebben we onze financiële middelen opgespaard om deze investeringen te kunnen doen", zegt zonechef Frank Maertens. Ondertussen werden 35 oudere voertuigen van de hand gedaan. In totaal, 2017 en 2018 samen, wordt er 7,5 miljoen euro besteed aan rollend materiaal bij de zone. (AHK)