Fietsster sterft op kruispunt dat in 2019 veiliger wordt PAS OPLOSSING VOORGESTELD, MAAR WEL NOG DODE ALEXANDER HAEZEBROUCK

19 juli 2018

02u33 0 Kuurne Fietser Ludwine Louncke (64) uit Harelbeke is gisteren verongelukt bij een dodehoekongeval. Dat gebeurde op het gevaarlijke kruispunt van de Ringlaan met de Brugsesteenweg in Kuurne. Pas vanaf februari 2019 wordt die plek veiliger.

Ludwine Louncke (64) uit Harelbeke reed gisterenvoormiddag rond 10.15 uur met haar fiets op de Brugsesteenweg in de richting van Kortrijk. Omdat het licht op groen stond, fietste ze door. Wat Ludwine niet had opgemerkt, was dat een vrachtwagen, ook komende vanuit de Brugsesteenweg, de Ringlaan rechts wou opdraaien. De chauffeur maakte daarbij een extra grote bocht, omdat er ook een dame in een rolstoel ook op het fietspad reed. Ludwine zat in de dodehoek van de vrachtwagen, die haar raakte. De 64-jarige vrouw belandde onder de vrachtwagen en was op slag dood. "Wellicht was Ludwine op weg naar Ring Shopping of ging ze elders boodschappen doen", vertelt haar broer Johan Louncke. "Ze kon niet meer met de auto rijden, dus deed ze alles per fiets. Dit is enorm hard. We komen uit een gezin met 14 kinderen: negen zussen en vijf broers. Ludwine is de derde van ons die overlijdt. Negen jaar geleden stierf haar echtgenoot aan een hartfalen op het werk. Ze bleef sindsdien alleenstaand en laat geen kinderen achter. Wij begrijpen niet hoe het kan dat zo'n gevaarlijk kruispunt na zoveel jaren nog niet kon aangepast worden. Het maakt het verlies van onze zus extra zwaar."





Burgemeester Francis Benoit (CD&V) kwam gisteren naar de plaats van het drama. "Vier jaar al proberen we hier het kruispunt veiliger te maken", zegt de burgemeester gefrustreerd.





200 ongevallen

"Het probleem is dat de Ringlaan een gewestweg is. En om het fietspad veiliger te maken, hebben we ook een onteigeningsprocedure moeten opstarten, waarbij twee parkeerplaatsen van de telecomwinkel Tiger verdwijnen. Dat is lang blijven aanslepen, omdat de eigenaar van het pand, niet de zaakvoerder van de winkel, dwars lag. Blijkbaar zijn twee parkeerplaatsen belangrijker dan een mensenleven en moest hier uiteindelijk toch een dode vallen. De jongste vijf jaar gebeurden hier 200 ongevallen." Een van de bekendste is het ongeval in april 2015, waarbij fietser Joeri Verbeeck als bij wonder levend uit een dodehoekongeval kwam.





Fietspad wegschuiven

En toch. Een maand geleden raakte bekend dat het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid het kruispunt zal aanpassen. De weg wordt iets verbreed ter hoogte van de verkeerslichten aan de Brugsesteenweg, zowel aan Kuurnse als aan Kortrijkse kant, zodat het fietspad iets verder van de rijbaan weggeschoven kan worden. De lichten worden er ook afgestemd, zodat eerst de fietsers en voetgangers de R8 kunnen oversteken. Gemotoriseerd verkeer krijgt pas groen licht, als het licht voor de zwakke weggebruikers op rood staat. Op die manier zal een vrachtwagen nooit mogen inslaan op een moment dat een fietser oversteekt. De werken starten wel pas in februari 2019. "Dat daar nu nog zoveel tijd tussen zit, is ook erg frustrerend", aldus Francis Benoit.