F16 om 100-jarige oud-strijder te bedanken 25 mei 2018

Naar aanleiding van de 72ste herdenking van de Leieslag in Kuurne heeft Defensie gisteren een F16 laten overvliegen. Het was immers een speciale editie van de herdenking van de gevechten aan de Leie van 24 mei 1940. De enige overlevende oud-strijder die op het grondgebied van de gemeente Kuurne die dag heeft meegevochten, Aimé Acton uit Laken, wordt dit jaar 100 jaar. "Uit dankbaarheid wilden we onze eeuweling extra in de bloemetjes zetten", zegt Wilfried Dujardin, secretaris van het Gemeentelijk Leieslagcomité. "We hebben de hulp ingeroepen van Defensie om de plechtigheid dit jaar wat extra glans te geven. Ze hebben een van hun paradepaardjes ingezet: een heus F16-gevechtsstoestel." (JME)