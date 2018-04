Ezelsgemeente verliest meest geëngageerde inwoner 16 april 2018

02u30 0 Kuurne Kuurne is een van zijn meest geëngageerde inwoners kwijt. Rudy Raes (74) is vrijdag overleden.

Rudy Raes was tot vorig jaar voorzitter van woonzorgcentrum Heilige Familie en heeft op die manier de modernisering van het woonzorgcentrum mee vorm gegeven. Als directeur van de sociale bouwmaatschappij bepaalde hij tot 2003 het straatbeeld in Kuurne. Hij lag aan de basis van heel wat strategische projecten. De realisatie van de sociale huurappartementen De Repel en Andries, de serviceflats en woonproject Ter Groenen Boomgaard. In 2001 werd hij tot diaken gewijd in Kuurne, en ook op cultureel vlak was Rudy enorm actief. "Rudy was een van de stichters van onze Orde van de Ezel in 1975", zegt grootmeester Eddy Lafaut. "Amper een half jaar later werd hij al grootmeester. Hij was een joviaal man met een warm hart. Hij bracht mensen samen. Hij was ook een zeer strikte en correcte man, maar een vleugje humor was nooit veraf." Rudy was een tijd voorzitter van het Kuurns feestcomité, dat is de organisatie achter de Ezelsfeesten, het Kuurns theater en het Sint-Pietersfestival. Daarnaast was hij ook actief als schilder. Er hangt onder meer een werk van hem in de Sint-Michielskerk. De begrafenis vindt plaats op zaterdag 21 april in de Michielskerk. (JME)





