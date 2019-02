Ezelsgemeente strikt BK vinkenzetten Peter Lanssens

19 februari 2019

15u17 0 Kuurne De 59ste editie van het Belgisch kampioenschap vinkenzetten vindt op zondag 30 juni in de Ezelsgemeente Kuurne plaats. Er is een link, zo blijkt. “Weinig mensen weten dat de Algemene Vinkeniersbond zijn maatschappelijke zetel in Schardauw in Kuurne heeft”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

“En het kampioenschap wordt door onze eigen vinkenmaatschappijen georganiseerd: de Molenzangers en de Congozangers. Ik ben blij – we zaten vorig jaar al rond de tafel om alles te regelen praktisch, financieel en logistiek – dat het BK naar Kuurne komt. Het is absoluut een evenement met toch een zekere uitstraling. Want je hebt toch een parcours van zeker een kilometer lang nodig, voor de deelnemers. Het BK organiseren kost rond de 10.000 euro. Wij komen als gemeente met 2.500 euro steun over de brug”, aldus Francis Benoit.

788 vinkenzetters

“Alles gaat door in Bubox en de Kattestraat in Kuurne, de hoofdverantwoordelijke is Stefaan Dewitte”, laat voorzitter Gino Welvaert van de Algemene Vinkeniersbond weten. “De wedstrijd begint om 9 uur. De huldiging van de kampioen en de laureaten is omstreeks 10.30 uur gepland. Het BK belangt heel wat vinkeniersgezinnen aan, we tellen toch nog een goeie tienduizend leden, aan”, aldus Gino Welvaert. Het vorige BK in 2018 was op 24 juni aan de Provinciebaan tussen Kortemark en Ichtegem. Er namen toen 788 vinkenzetters deel. De winnaar in 2018 was Patrick Casteleyn. Zijn vink floot meer dan 800 keer in een uur. Wie doet beter in Kuurne?