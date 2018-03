Ezel Zoya krijgt nieuwe kompaan 23 maart 2018

Natuurdomein De Groene Long in Kuurne heeft opnieuw twee ezels. Begin deze maand overleed Yvette, een van de twee ezeltjes die er de bezoekers van de Groene Long verwelkomen. De andere ezel Zoya, 14 jaar oud, bleef sindsdien alleen achter. Aangezien ezels kuddedieren zijn, en liever niet alleen leven, werd uitgekeken voor nieuw gezelschap voor Zoya. Op Facebook leefden de inwoners van Kuurne heel erg met Zoya mee. Robbe Vandeghinste uit Harelbeke zocht toevallig net een nieuwe thuis voor ezelhengst Isidoor (12 jaar). Hij werd afgelopen weekend naar zijn nieuwe thuis in de Groene Long verhuisd. Het is nog wat afwachten of er iets moois kan bloeien. (JME)