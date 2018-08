Evangelische kerk zoekt nieuwe locatie 31 augustus 2018

De leden van de evangelische kerk in Kuurne zijn op zoek naar een nieuwe locatie.

De kerkgemeenschap heeft al sinds de jaren '90 haar vaste stek in de Kattestraat in Kuurne, maar dat pand wordt te klein. "Toen we daar onze intrek namen, telde onze gemeenschap 180 leden. Nu zijn het er 300 geworden", zegt Bart Biesbrouck. "Elke zondag organiseren we een dienst voor de volwassenen, terwijl de kinderen boven in groepjes creatieve workshops en catechese volgen. Het is vooral voor de kinderwerking dat we plaats tekortkomen. Elke zondag komen er een 100-tal kinderen met hun ouders mee, en we hebben onvoldoende plaats om die nog comfortabel te kunnen ontvangen."





Maar een locatie vinden, blijkt niet evident. "We hebben wel vrij veel plaats nodig, en vooral het feit dat we een zestal aparte ruimtes moeten hebben voor de activiteiten voor de kinderen, beperkt de mogelijkheden aanzienlijk. We zoeken ook een pand met voldoende parkeermogelijkheden in de buurt, en ook dat maakt de zoektocht niet gemakkelijk. Op dit moment hebben we met parking de Vlaskouter een ideale parkeerlocatie vlakbij. We hebben onze vraag overgemaakt aan het gemeentebestuur. We staan er in elk geval voor open om onze locatie te delen met andere organisaties en verenigingen." De evangelische kerk is een onderdeel van de evangelisch protestantse beweging. "Er zijn heel veel gelijkenissen met het katholicisme, alleen is onze wekelijkse viering iets anders. In plaats van één priester die vooraan vertelt, zijn er verschillende leden die vooraan komen spreken, en we zingen ook veel meer." (JME)