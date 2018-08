Ereburger Aimé Acton (100) krijgt hulde 22 augustus 2018

Ereburger Aimé Acton, een van de laatste overlevenden van de Leieslag in mei 1940 tijdens WOII, is 100 jaar. Zijn verjaardag werd recent gevierd op de Grote Markt in Brussel, waar Acton in de historische zaal van het stadhuis gehuldigd werd. Burgemeester Francis Benoit (CD&V) woonde de plechtigheid bij. "De levenslustige Aimé Acton zakt nog jaarlijks naar Kuurne af voor de Leieslagherdenking. Hij heeft een ipad om alle nieuwtjes te volgen. Enkel zijn gehoor laat hem wat in de steek. Hij dankte iedereen met veel humor en gezang voor de felicitaties", aldus Benoit. Aimé Acton ontmoette in 2016 koning Filip tijdens de 70ste herdenking van de Leieslag. "De koning sprak mij aan en noemde me 'buurman', want ik woon in Laken, niet ver van hem."





(LPS)