Emma (23) hoopt dat uil Gizmo snel weer opduikt 02u54 0 Foto Hans Verbeke De verdwenen uil Gizmo. Kuurne Emma Pauwels, een jonge vrouw uit de Seizoenswijk in Kuurne, doet een oproep in de hoop haar uil Gizmo terug te vinden. Het dier verdween in de nacht van woensdag op donderdag, nadat het was opgeschrikt door de kat van Emma.

"Die kwam plots uit de struiken gesprongen en dat deed Gizmo wegvliegen", vertelt de 23-jarige vrouw. "Gizmo bleef nog enkele uren in de buurt van onze woning maar verdween toen toch in de nacht. Ik vermoed dat hij een veilige slaapplaats heeft gezocht." Gizmo is geen gewone uil. "Het is een oeraluil, afkomstig uit Scandinavië. Daarvan zijn er heel weinig in België. Met gespreide vleugels meet hij 1,20 meter, zittend is hij ongeveer 50 centimeter groot. Hij is bang van katten en honden maar is niet mensenschuw. Toch is het geen goed idee om te proberen Gizmo te vangen. Wie hem opmerkt, geeft mij best een belletje. Dan kom ik onmiddellijk ter plaatse." Emma Pauwels is bereikbaar op 0473/31.50.92. (VHS)