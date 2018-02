Eline opent schoonheidssalon Perle d'Or 17 februari 2018

02u36 0 Kuurne Eline van Thorre (23) opent schoonheidsinstituut Perle d'Or op de hoek van de Kerkstraat en de Kattestraat. Je vond haar zaak vroeger in Kortrijk, boven kapsalon Cleos in de Loofstraat.

"In Kortrijk huurde ik het pand, in Kuurne heb ik het pand kunnen kopen. Kortrijk was een goeie locatie om te starten, maar ik merkte dat het voor sommige klanten een drempel vormde dat mijn zaak zich niet op het gelijkvloers bevond. Het was ook niet voor iedereen duidelijk dat mijn schoonheidssalon een aparte zaak was, los van het kapsalon. Hier in Kuurne is dat dus overduidelijk wel het geval. Ik heb hier ook veel meer ruimte dan in Kortrijk voor alle behandelingen die ik aanbied." Dat klanten dichter kunnen parkeren in Kuurne, beschouwt Eline ook als een troef. Ze had zich wel een betere start voorgesteld. "Tijdens de verhuis heb ik mijn voet omgeslagen. Mijn been moet een paar weken in het gips. Daardoor heb ik de eerste afspraken voor deze week heb ik al moeten verzetten. Ik hoop volgende week een gips te krijgen waarmee ik kan wandelen, zodat ik meteen weer volledig aan de slag kan, en volledig klaar ben voor het officiële openingsweekend op 17 en 18 maart."





(JME)