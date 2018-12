Electriciteitskabel brandt, gelukkig daags na opendeurdag

Dankbare bakker bakt taartjes voor brandweer

VHS

10 december 2018

12u51 2 Kuurne Luttele uren nadat ze aan honderden klanten hun eindejaarsaanbod presenteerden tijdens een opendeurdag, werden de zaakvoerders van banketbakkerij Tompoes in Kuurne gisteren het slachtoffer van een elektriciteitsbrand. De stroom viel uit, waardoor er niet meer gewerkt kon worden.

David Willemyns (46) en zijn echtgenote Ann Dupont (58) van banketbakkerij Tompoes in de Bavikhoofsestraat in Kuurne wisten gisteren plots niet waar ze het hadden. “Een klant meldde de brand aan mijn vrouw, terwijl ze aan het werk was”, vertelt David. “Aan onze zijgevel, net boven de winkel, zag ik vlammen. De elektriciteitskabel had vuur gevat. De houten bekleding van de zijgevel begon ook te branden. De brandweer was na zes minuten al ter plaatse, maar als je staat te wachten, duurt zoiets een eeuwigheid. Ik was eerst ook nog van plan om zelf te proberen blussen, maar ik vond mijn ladder niet.” De brandweer had de situatie snel onder controle. De schade bleef beperkt. Een interventieploeg van netwerkbeheerder Eandis was er snel bij om de bakkerszaak weer van stroom te voorzien, in afwachting van een definitieve herstelling. “Het was behoorlijk schrikken”, zegt David. “We prijzen ons gelukkig dat het geen dag eerder is gebeurd. Zoals elk jaar, nodigden we gisteren onze klanten uit om te komen proeven van ons eindejaarsaanbod. Dat is telkens een succes, ook nu kwamen er weer honderden mensen op af. ” Net voor de laatste brandweerwagen vertrok, kwam Ann Dupont nog naar buiten gerend met een grote doos taartjes. “Voor de spuitgasten, want we zijn hen heel dankbaar voor hun snelle tussenkomst”, lacht ze.