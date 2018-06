Eindelijk oplossing voor twee zwarte punten 16 juni 2018

Het heeft jaren geduurd, maar eindelijk zijn er concrete plannen om de verkeersveiligheid op twee zwarte punten in Kuurne aan te pakken. Het kruispunt van de Ringlaan en Brugsesteenweg, waar in april 2015 Joeri Verbeeck als bij wonder levend uit een dodehoekongeval kwam, wordt aangepast zodat dergelijke ongevallen worden vermeden. "De weg wordt iets verbreed ter hoogte van de verkeerslichten in de Brugsesteenweg, zowel aan Kuurnse als aan Kortrijkse kant, zodat het fietspad iets verder van de rijbaan weggeschoven kan worden", legt schepen Francis Watteeuw (Sp.a) uit. "Van zodra de onteigeningsdossiers daarvoor afgerond zijn, zal AWV aan de slag kunnen. De lichten worden er ook afgestemd zodat eerst de fietsers en voetgangers de R8 kunnen oversteken. Het gemotoriseerd verkeer krijgt pas groen licht, als het licht voor de zwakke weggebruikers op rood staat. Op die manier zal een vrachtwagen nooit mogen inslaan op een moment dat een fietser oversteekt, bijvoorbeeld. De timing hangt af van hoe vlot de onteigeningen worden afgerond. " Ook op het kruispunt van de Heirweg met de Brugsesteenweg worden de lichten op die manier aangepast. Ook even verderop, zal AWV dit najaar het kruispunt Industrielaan en Noordlaan aanpassen. Daar gebeurden in 2004 nog twee dodelijke ongevallen. De lus rond het bufferbekken zal enkel nog in tegenwijzerzin afgelegd mogen worden. Vanuit de Industrielaan mag je nog rechtdoor richting Heule, maar omgekeerd zal dat niet meer mogen. Wie van Heule komt, moet rechts de Noordlaan inrijden, om de lus te maken en zo opnieuw in de Industrielaan terecht te komen. (JME)