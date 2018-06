Einde van P'Latsedoen 09 juni 2018

02u44 0

De organisatie van P'Latsedoen houdt ermee op. Komende editie, op 14 juli, is de achtste en laatste , althans in de huidige formule. Dat werd gisterenavond aangekondigd bij de voorstelling van de affiche. "Sinds 2011 bouwden we aan een leuk evenement. Met 3.500 bezoekers de voorbije edities werd dit een topevenement voor de gemeente. De groei van p'LatseDoen kent ook zijn gevolgen. Het wordt steeds moeilijker om als gratis muziekfestival financieel het hoofd boven water te houden. Nog meer groeien kan in dit concept niet meer. We vinden het als team het gepaste moment om op een hoogtepunt te stoppen. We hebben goesting omde koppen samen te steken om eens iets anders te bedenken. Het einde van P'Latsedoen, vormt het begin van iets nieuws." Afsluiten doen ze dit jaar onder meer met Raymond van het Groenewoud, André Brasseur, ID!OTS en King Hiss. (JME)