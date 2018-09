Eerste maanden in teken van circus 04 september 2018

Sommige kinderen veegden gisteren de wangen droog, want niet alle leerlingen vinden de start van een nieuw schooljaar even leuk. De vrije basisschool Sint-Pieter in Kuurne speelde daar op in door 's morgens op een bakje troost te trakteren en zo het verdriet te verzachten. Want er was ook tijd voor plezier. "Onze opening én de eerste twee maanden van het schooljaar staan zelfs in het teken van circus", zegt directeur Jan Vanwynsberghe. "Omdat tijdens het derde weekend van oktober circus Picolini naar onze school komt. We 'openden' trouwens ook onze sanitaire blokken. Die zijn vernieuwd."





(JME/LPS)