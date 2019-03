Eén jaar cel met uitstel voor verkrachting 22-jarige vrouw in beschutte werkplaats. Alexander Haezebrouck

13 maart 2019

14u16 0 Kuurne Een 57-jarige man uit Wervik is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met uitstel voor het meermaals verkrachten en betasten van een 22-jarige vrouw met een mentale beperking in de beschutte werkplaats De Waak in Kuurne. In totaal moet hij ook een schadevergoeding van 5.100 euro betalen.

De feiten dateren van de zomermaanden in 2016. Zowel D. B. (57) uit Wervik als het 22-jarige slachtoffer werkten toen in de chocoladeafdeling van de beschutte werkplaats De Waak waar zowel mensen met een beperking als mensen zonder beperking werken. Beiden hadden al een geruime tijd een vertrouwensrelatie met elkaar opgebouwd. op 1 september vroeg de man om mee te gaan naar een loods. Daar deed hij haar broek af en verkrachtte haar. Nadien stuurde ze een berichtje naar haar vriendje om te vertellen wat er gebeurd was en is ze naar iemand van De Waak gestapt om te vertellen wat er gebeurd was. De aanrandingen bleken al enkele maanden aan de gang. Zij is een vrouw met een mentale leeftijd van vijf jaar en een IQ van 52. Hij is een 30 jaar oudere man zonder beperking die in de productieruimte als aanspreekpunt aanzien werd en dus een soort machtspositie had tegenover haar. Eerst beweerde de man zelfs dat het slachtoffer het verhaal verzon, maar kon nadien toch niet anders dan toegeven dat ze seks hadden gehad. Het parket vroeg een celstraf van twee jaar. De rechter milderde die straf nu toch sterk. Volgens de man gebeurde de seks met wederzijdse toestemming en weigerde ze niet. Het slachtoffer werd na de feiten overgeplaatst naar een andere beschutte werkplaats. Aan het slachtoffers en haar ouders moet D. B. een schadevergoeding van 5.100 euro betalen, hij is ook zijn burgerrechten kwijt voor tien jaar.