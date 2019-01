Dylan dingt mee naar titel Top Model Belgium Joyce Mesdag

31 januari 2019

Dylan Duck (26) uit Kuurne dingt dit weekend in Parijs mee naar de titel van Top Model Belgium. Hij is een van de 28 finalisten die uit 7000 inschrijvingen werden geselecteerd. “Ik ben enorm geïnteresseerd in mode, en een carrière als model zou de ideale manier zijn om in die wereld binnen te raken”, vertelt hij. “Ik hou enorm van het gevoel dat ik heb tijdens een fotoshoot. Je krijgt de kans om de nieuwe opkomende trends voor te stellen op spanende locaties, en dan die klik van de camera, fantastisch vind ik dat.” Dylan geeft dansles in Life Danscenter in Izegem, latin, disco, ballet… Dylan kan het allemaal. Met ‘Team Live’ haalde hij nog de liveshows in het dansprogramma Dance as One. En wie het zich afvroeg: Dylan Duck is geen artiestennaam, het is wel degelijk zijn echte naam. “Mensen schrijven al snel eens Duyck als ik mijn naam zeg, maar dan zeg ik, ‘het is Duck, zoals Donald Duck’. Dat zorgt altijd wel voor wat hilariteit.”