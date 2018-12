Dure generator gestolen bij inbraakpoging LSI

31 december 2018

10u16

Afgelopen weekend is aan een woning langs de Brugsesteenweg in Kuurne een generator van klusjesbedrijf Handy Guy gestolen. De stroomgroep was naar schatting zo’n 30.000 euro waard. Zaakvoerder Michaël Roosens (24) stelde de diefstal zaterdagavond rond 22u30 vast. “Het was een helse avond”, vertelt hij. “Eerst stelde ik vast dat er heel wat materiaal was verdwenen uit onze hangar in Kuurne. Maar dat is een verhaal van onwettig binnentreden. Diezelfde avond reed nog een verdacht voertuig op het terrein dat meteen wegvluchtte toen ik naar buiten ging. Ik slaagde er nog in de passagiersdeur open te trekken en de nummerplaat te noteren. Maar de wagen slaagde er toch in weg te rijden. Tot slot merkte ik bij aankomst aan de woning in Kuurne vast dat er tot twee keer toe geprobeerd was in te breken. Dat lukte niet maar de generator op een aanhangwagen is wel verdwenen.” Deze zomer zag Michaël ook al een jetski gestolen worden.