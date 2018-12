Duo terecht voor vechtpartij in Diedjies met Wesley (Club Brugge) LSI

17 december 2018

11u38

Bron: LSI 0 Kuurne Twee twintigers van Russische afkomst zijn voor de rechtbank in Kortrijk gedagvaard voor een vechtpartij in discotheek Diedjies in Kuurne. Eén van de slachtoffers was Club Brugge-spits Wesley Moraes (21). Hij stelde zich geen burgerlijke partij.

Op 2 mei 2016 kookten de potjes over in de dancing. Twee groepjes daagden elkaar wat uit. Enerzijds een groepje jongeren van Russische afkomst, anderzijds een groepje voetballers met onder meer Wesley Moraes en zijn persoonlijke begeleider Gilberto Tavares. Wesley kreeg enkele vuistslagen te verwerken en raakte gewond aan het oog. Mayr-Ali K. (27) uit Menen bleef steeds zijn betrokkenheid ontkennen maar zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke gaf op de zitting uiteindelijk toch toe in naam van zijn cliënt. De openbare aanklager vorderde een celstraf van vier maanden en een boete van 400 euro. Zelf vroeg K. er met een werkstraf vanaf te kunnen komen. Hij blijkt geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Hij liep eerder al een veroordeling van zes maanden op voor slagen en zat dit jaar vijf maanden in voorhechtenis als lid van de knokploeg die op 23 februari in opdracht van ‘Tuur de visboer’ Kurt S. (45) uit Langemark zijn ex-echtgenote bedreigde, sloeg en probeerde te wurgen. Die rechtszaak is hangende voor de correctionele rechtbank in Ieper.

Tweede beklaagde Rasul Z. ontkende een aandeel te hebben gehad in de vechtpartij in Diedjies en vroeg de vrijspraak. “Wesley is ook geen doetje. Hij deelt graag ellebogen uit en schopt”, pleitte zijn advocaat. Naar eigen zeggen probeerde Z. de gemoederen te bedaren.